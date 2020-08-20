Взрывы на угольной шахте в Китае: погибли не менее семи человек

Взрыв на угольной шахте в Китае Фото: Кадр видео

В результате нескольких взрывов на угольной шахте на востоке Китая погибли по меньшей мере семь человек, и еще не менее девяти получили ранения. Об этом сообщили местные власти, ведется расследование инцидента.

Местные власти уточняют, что серия взрывов произошла на одной из угольных шахт в уезде Цзясян в 06:55 утра по местному времени (01:55 мск), когда под землей находились 19 горняков.

Спасателям удалось поднять всех на поверхность только спустя два с половиной часа, только из них не пострадали, 16 были госпитализированы.

Уже в больнице врачи констатировали смерть семи шахтеров, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Жизни еще восьми пострадавших ничего не угрожает.