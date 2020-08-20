"Препарат достаточно безобидный": нарколог объяснил, почему оксибутират не мог так сильно подействовать на Навального

Нарколог рассказал о препарате, от которого Навальный мог впасть в кому Фото: Александр ГЛУЗ

Утром, 20 августа, Алексея Навального госпитализировали в тяжелом состоянии. Блогеру стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске и Навального доставили в местную больницу. Врачи пока не называют точный диагноз, но подозревают отравление оксибутиратом. Однако опытные эксперты опровергают это, утверждая, что данное вещество не могло привести к таким тяжелом последствиям.

- Этот препарат используется в неврологии, для краткосрочных операций, кроме того, он обладает ноотропным действием. То есть препарат достаточно безобидный, - рассказал нарколог Эркен Иманбаев в эфире радио "Комсомольская правда".

- Более того, стоит учесть, что Навальный сразу почувствовал себя плохо, его вырвало, с помощью рвотных масс он удалил препарат из своего организма, то есть подавляющее большинство этого вещества не воздействовало на организм, - продолжил нарколог.

По его словам, оксибутират натрия действует всего 1,5-3 часа. Поэтому сейчас препарат уже должен был закончить свое действие. Однако Навальный до сих пор находится в коме, следовательно, в его организм попало более какое-то тяжелое вещество.

- Это не оксибутират натрия, о чем говорят СМИ. Какое вещество, трудно сказать, но если он погрузился в кому, значит, действительно это был препарат, который воздействует на центральную нервную систему, вызывает тяжелые галлюцинации, - заключил Иманбаев.