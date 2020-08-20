Жену допустили в палату к Алексею Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлию Навальную, жену попавшего в омскую больницу Алексея Навального, пустили в палату к мужу, но попросили переодеться в противочумный костюм. Об этом сообщает Минздрав Омской области.

Как писал сайт kp.ru, Юлия всего пару часов назад прибыла в Омск для посещения своего мужа в сопровождении директора ФБК и представителя профсоюза «Альянс врачей».

Напомним, Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, когда он был на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко рассказал, что приехавшие на место на медработники с самого начала сделали всё правильно, и приняли необходимые меры, чтобы помочь пациенту, на данный момент В настоящее время состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Медики заявили, что предполагаемый диагноз - токсическое отравление. Полиция начал проверку и опросила сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.