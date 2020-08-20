Минкульт уточнил детали запрета на массовые мероприятия с детьми

Министр культуры Ольга Любимова

Дети и подростки могут посещать театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры при соблюдении всех санитарных норм. На эти заведения не распространяется запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на пояснение Роспотребнадзора.

- Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры <...> Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России, - заявила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Роспотребнадзор утвердил cанитарно-эпидемиологические правила к организации работы образовательных учреждений для детей. Позже в ведомстве уточнили, что эти требования относятся к детским образовательным, спортивным и оздоровительным организациям, а также к социальным службам, осуществляющим уход и присмотр за детьми. Учреждений культуры же эти запреты не касаются.

Напомним, с 1 августа в Москве и области открылись театры, кинотеатры, концертные и выставочные залы. Правда, в театральный сезон в большинстве заведений начнется только осенью.