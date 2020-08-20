Свидетель Пашаева описал мужчину, который совершил ДТП на джипе Ефремова

Свидетель в суде описал мужчину, который в момент аварии управлял джипом Ефремова Фото: Алена МАРТЫНОВА

Адвокат Михаила Ефремова привел в суд тайного свидетеля, который рассказал суду, кто в момент ДТП был за рулем джипа Михаила Ефремова.

Александр Кобец настаивает, что в машине актера находилось два человека. Один из них сидел за рулем, а другой – на пассажирском месте. Когда произошло столкновение, оба вышли на улицу, причем Михаил Ефремов покинул машину с правой стороны. То есть, он сидел на пассажирском кресле.

- Мы гуляли в сторону Пассажа после пива, услышали удар и подошел к белой машине, которая в хлам. Я вижу — машина смята, через пару секунд к джипу, — рассказал суду Кобец.

Свидетель смог рассмотреть виновника ДТП и запомнить некоторые его приметы. Это был мужчина, примерно сорока лет на вид, одет в болоньевый жилет. Брюнет какое-то время находился на месте аварии, а потом полицейские переключили свое внимание на собственника авто - Михаила Ефремова, сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что на месте ДТП видео актера Ивана Стебунова, он подходит под данное описание, но претензий к нему у правоохранительных органов не возникло. Полицейские уверены, что Стебунов приехал после свершения аварии.

Суд уточнил у Кобеца, как хорошо он видит. Мужчина отметил, что имеет проблемы со зрением. Один глаз у него не видит вовсе, так как заменен хрусталик. А второй имеет нарушения – минус 3 диоптрии.