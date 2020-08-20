У Алексея Навального не обнаружили отека мозга

У Алексея Навального развился отек мозга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У попавшего в омскую больницу Алексея Навального не развился отек мозга. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в Минздраве Омской области

Напомним, Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, когда он был на борту самолёта, направлявшего из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко рассказал, что приехавшие на место медработники с самого начала сделали всё правильно, и приняли все необходимые меры для помощи пациенту. Он отметил, что по приезду в омскую больницу ему сделали много анализов, а также проводили телеконсультации с центральными специалистами.

Медики ранее сообщили, что предполагаемый диагноз - токсическое отравление. Правоохранительные органы начали проверку и опросили сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.