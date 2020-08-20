Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 20 августа, российский истребитель 30см поднимался на перехват самолетов-разведчиков «Атлантик-2» ВМС Франции и R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30см из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», - говорится в сообщении НЦУО

Отмечается, что российская граница не была нарушена, а весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, на этой неделе произошло уже несколько перехватов. Днем ранее, 19 августа радиолокационными средствами была обнаружена воздушная цель над нейтральными водами Балтийского моря. В воздух для перехвата подняли истребитель Су-27, воздушный объект был идентифицирован, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.