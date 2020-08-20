Врачи определили состояние Алексея Навального по шкале комы Глазго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи определили тяжесть состояния по шкале комы Глазго Алексея Навального, ранее подключённого к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данным специалистов, уровень комы политика можно определить в 5 баллов. Это одно из критических значений. Согласно шкале Глазго, глубокую кому обозначают 4-5 баллов, тогда как 15 баллов говорит о ясном сознание, передает Telegram-канал Baza.

Напомним, Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, при перелете из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, ранее рассказывая о ходе лечения Навального отметил, что с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. Он сообщил о проведении нескольких консилиумов специалистов, а также о телеконсультациях с центральными клиниками, в которых также считают, что все меры сделаны правило. Он уточнил, что у пациента взяли много анализов, исходя из которых в динамике корректируют ход лечения.