ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6% Фото: REUTERS

ВВП России снизился на 3,6 процента в первом полугодии. Такие данные привел Росстат. Минэкономики ранее оценивало спад российской экономики в период с января по июне в 4,2 процента

В соответствии с представленными данными Росстата, индекс потребительских цен в первом полугодии вырос на 2,9 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Реальные располагаемые денежные доходы россиян потеряли 3,7 процента. Реальные зарплаты, наоборот, выросла на 2,9 процента,

За полугодие экспорт товаров сократился на 32,9 процента, а импорт снизился на 6,6 процента. Индекс промышленного производства упал на 4,2 процента.

Напомним, ранее Росстата сообщил, что за второй квартал ВВП России упал на 8,5 процента. По представленному прогнозу Центрального Банка России, падение ВВП составит 4,5-5,5 процентов, а не 4-6 процентов, как считали ранее.