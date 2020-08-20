Политолог Екатерина Шульман заявила, что ЧП с Навальным должно быть обязательно расследовано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром, 20 августа, политику Алексею Навльному, летевшему из Томска в Москву стало плохо на борту самолета. Самолет экстренно сел в Омске и Навального госпитализировали. Врачи пока не установили точный диагноз, но подозревают отравление.

Известный политолог Екатерина Шульман призвала не делать поспешных выводов, а дождаться медицинской экспертизы. Она также подчеркнула, что этот случай обязательно должен быть расследован, так как в нем явно есть подозрительные детали.

- Знаете, что-то говорить раньше медицинских данных, а уж тем более следственных, если они будут, несколько легкомысленно. Я считаю. что любой случай, в котором есть подозрительные признаки, должен и может быть расследован, - заявила Шульман в эфире радио "Комсомольская правда".

Она также подчеркнула, что для подобных случаев есть специальная уголовная статья.

- Совершенно недаром есть в Уголовном кодексе статья «Покушение на жизнь общественного деятеля». Это не частные лица, это люди, значимые и важные своей общественной позицией. Поэтому даже уголовное право их защищает иначе, чем остальных граждан, потому что они подвергаются большей опасности, - рассказала Шульман.