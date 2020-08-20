Уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возросший в последнее время уровень утечки воздуха на американском модуле Международной космической станции пока не угрожает его экипажу, однако требует выявления источника и возможного ремонта NASA.

«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», - говорится в заявлении пресс-службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что результаты проверки источников утечки должны быть готовы к концу следующей недели.

Напомним, ранее в «Роскосмосе» подтвердили утечку, и сообщили, что для поиска источника в ближайшее время модули изолируют, закрыв люки между ними, а на время выявления ее источника, экипаж американского сегмента на три дня изолируется в российском модуле «Звезда».