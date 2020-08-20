В России число безработных в июле возросло на 40,6% в годовом выражении Фото: Мария ЛЕНЦ

В России в июле текущего года по сравнению показатель число безработных выросло на 40,6 процентов по отношению к показателю июля прошлого года, а прирост к июню 2020 года составил 2,7 процента.

По предварительным данным, без работы остаются около 4,731 миллиона человек, что составляет 6,3 процента экономически активного населения страны. Об этом говорится в материалах Росстата.

Как передает Росстат, в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 3,3 миллионов человек, в том числе 3 миллиона получали пособие по безработице.

Отмечается, что численность экономически активного населения в июле текущего года составила 75 миллионов человек, или 51 процент от общей численности населения страны.

Напомним, по расчётам Минтруд безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года, то есть, вернуться на показатель докризисного уровня. По расчетам экспертов, число людей, стоящих на бирже труда, должно сократиться с имеющихся трех миллионов до 0,7 миллионов.