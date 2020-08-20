Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о своем согласии с канцлером Германии Ангелой Меркель в том, что Европейский Союз должен поддержать протестующих в Белоруссии.

«Европейский союз должен продолжать выступать в поддержку сотен тысяч белорусов, которые проводят мирные манифестации за свои права, свои свободы и свой суверенитет», - сказал французский лидер после конференции с главой немецкого правительства.

Французский лидер также заявил о необходимости диалога между белорусскими властями, оппозицией и гражданским обществом, и отметил готовность Евросоюза содействовать «посреднической роли», если ее захотят белорусы при участии других институтов, в частности, ОБСЕ, а также «подключив Россию к требовательному диалогу».

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговора президента России Владимира Путина и глава Евросовета Шарль Мишель, в ходе которого российский лидер отметил, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам Москве и Брюсселю и Евросоюза.