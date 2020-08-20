Политолог объяснил, почему не верит в версию отравления Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Утром, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и политика госпитализировали. Медики пока не смогли установить точный диагноз, но подозревают токсическое отравление.

Тем не менее в умышленное отравление верят далеко не все.

- Они были втроем, сидели в кафе. В этой ситуации крайне сложно прицелить правильно при приготовлении, например, под конкретного человека. А подмешать что-то, с учетом того, что три человека все время находились в зоне видимости своих кружек, тоже как-то сложно себе представить. Очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме и твердой памяти такое мог инициировать, - заявил ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, по последним данным состояние Алексея Навального остается стабильно тяжелым. Он находится в коме и подключен к искусственной вентиляции легких.