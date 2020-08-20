Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию, однако медики предупреждают об опасности транспортировки.

Как передает таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, по просьбе Петра Верзилова в фонде «из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием», на котором Навальный может быть вывезен в Германию. На данный момент официально информацию о подготовленном самолете не подтвердил

В то же время Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ им. Евдокимова Минздрава России Алексей Савин предупредил, что транспортировать Навального, который находится в коме, будет опасным, и лучше от этого воздержаться.

«В коме транспортировать больного крайне опасно. Необходимо досконально знать состояние пациента. Коматозное состояние - это критическое состояние, и транспортировка может крайне неблагоприятно сложиться», - передает «Интерфакс» слова Савина

Напомним, Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, при перелете из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске, после чего он был привезен в омскую больницу скорой медицинской помощи № 1.

По словам заместителя главного врача этой больницы Анатолия Калиниченко, с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. Он сообщил о проведении нескольких консилиумов специалистов и телеконсультаций с центральными клиниками, исходя из которых в динамике корректируют ход лечения.

Врачи ранее назвали предполагаемым диагнозом токсическое отравление. Правоохранительные органы начали проверку и опросили сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.