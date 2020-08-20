Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию
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Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию, однако медики предупреждают об опасности транспортировки.
Как передает таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, по просьбе Петра Верзилова в фонде «из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием», на котором Навальный может быть вывезен в Германию. На данный момент официально информацию о подготовленном самолете не подтвердил
В то же время Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ им. Евдокимова Минздрава России Алексей Савин предупредил, что транспортировать Навального, который находится в коме, будет опасным, и лучше от этого воздержаться.
«В коме транспортировать больного крайне опасно. Необходимо досконально знать состояние пациента. Коматозное состояние - это критическое состояние, и транспортировка может крайне неблагоприятно сложиться», - передает «Интерфакс» слова Савина
Напомним, Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, при перелете из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске, после чего он был привезен в омскую больницу скорой медицинской помощи № 1.
По словам заместителя главного врача этой больницы Анатолия Калиниченко, с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. Он сообщил о проведении нескольких консилиумов специалистов и телеконсультаций с центральными клиниками, исходя из которых в динамике корректируют ход лечения.
Врачи ранее назвали предполагаемым диагнозом токсическое отравление. Правоохранительные органы начали проверку и опросили сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.