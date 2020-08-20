Перешли на экзотику: авокадо стало самым популярным фруктом у москвичей

Авокадо в июле стало самым популярным фруктом среди москвичей Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Судя по всему, москвичам надоели традиционные яблоки и груши и они решили перейти на экзотику. В июле хитом продаж впервые стало авокадо. Такую статистику приводит сервис экспресс-доставки Самокат. Он проанализировал продажи фруктов и ягод за последние пять месяцев и выяснил, как изменились предпочтения москвичей с начала весны.

Эксперты отмечают, что до июля самым популярным фруктом оставался банан. Однако в этом месяце он уступил первое место авокадо. А на третьей строчке "фруктово-ягодного" рейтинга расположилась черешня.

- В апреле с введением режима самоизоляция доля продаж фруктов увеличилась до 20%. С началом лета спрос стабилизировался, но сейчас нетипичные лидеры продаж в этой категории (вроде авокадо, а не сезонного арбуза), скорее, соответствуют общему тренду на здоровое питание, - объяснил Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса Самокат.

Врач-диетолог Анна Ивашкевич также подтвердила, что популярность авокадо, особенно среди молодежи, - это следствие тренда на здоровое питание. Этот фрукт, по ее словам, богат всеми возможными витаминами. Авокадо содержит большое количество глутатиона, карнитина, магния, калия, витамина К и витамина Е.

Но перебарщивать с этим фруктом тоже не стоит. Диетолог рекомендует есть не больше одного среднего плода в день.

ТОП-10 самых популярных фруктов и ягод в Москве:

1. Авокадо

2. Банан

3. Черешня

4. Манго

5. Клубника

6. Голубика

7. Нектарин

8. Лимон

9. Вишня

10. Абрикосы