СБУ назвала фейком сообщение ФСБ о пресечении попытки похитить ополченца Донбасса

Во время задержания одного из подозреваемых в похищении лидера народного ополчения Донбасса. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление ФСБ России о сорванной операции украинских спецслужб по похищению лидера ополчения Донбасса. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собиравшихся похитить одного из ополченцев, который воевал в Донбассе. Эта информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны», - говорится в сообщении СБУ

Помимо этого, СБУ особенно отметила, что «каждое лицо», принимающие участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик, является преступником и должен понести ответственность, предусмотренную украинским законодательством. «И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме», - предупреждают украинские спецслужбы.

Напомним, сегодня, 20 августа, ФСБ сообщила о предотвращении операции по похищению с территории России человека, участвовавшего в силовом противостоянии на юго-востоке Украины в рядах ополченцев Донбасса. В операции два агента СБУ, курируемые пятым управлением контрразведки, пытались задействовать семь граждан с российскими паспортами.

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