Ангела Меркель прокомментировала состояние Алексея Навального Фото: REUTERS

Случай с отравлением Алексея Навального должен быть полноценно и открыто расследован. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что Берлин будет настаивать на скорейших результатах этого расследования.

"Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать. Это должно быть сделано транспарентно", - заявила глава немецкого правительства.

Напомним, Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, при перелете из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске, после чего он был привезен в омскую больницу скорой медицинской помощи № 1. По словам заместителя главного врача Анатолия Калиниченко, с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. При этом медики предупредили об опасности транспортировки Навального

Врачи ранее назвали предполагаемым диагнозом токсическое отравление. Правоохранители начали проверку и опросили сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.