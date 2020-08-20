В Госдуме назвали аморальными слова Зеленского о возвращении Крыма

В Госдуме прокомментировали слова Владимира Зеленского о "возвращении Крыма" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме прокомментировали слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма обратно. Глава страны заявил, что полуостров «обязательно вернётся» в состав Украины.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал заявление президента «аморальным». Он уверен, что подобные высказывания – это «некая формула самоуспокоения Зеленского».

- Мол, разовьём Херсон, а там и Крым «вернётся». Эта риторика официального Киева не нова. Там почему-то думают, что в Крыму во сне видят, как вернутся на Украину, — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Владимир Зеленский видимо придерживается прежней риторики в данном вопросе, выступая очередным «собирателем страны».

Ранее Зеленский отметил, что «возвращение» полуострова «произойдёт гораздо быстрее», но ля этого нужно привести в порядок Херсонскую область. Если у Киева будет такая «цветущая, сияющая, успешная» союзница, то все планы реализуемы.

Тем временем, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в обозримом будущем Украина продолжит терять территории, пока в конечном итоге не распадётся на десяток народных республик, пишет "Свободная пресса".