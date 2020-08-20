Бывшего советника Трампа арестовали в лодки посреди океана Фото: REUTERS

Стив Бэннон, бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности, был арестован по обвинению в мошенничестве на лодке в Атлантическом океане около береговой линии штата Коннектикут.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Министерство юстиции США было заранее уведомлено о решении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк в четверг, 20 августа, предъявить экс-советнику Трампа и еще трем его сообщником, также проходящих по делу о мошенничестве и присвоении добровольных пожертвований.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Бэннона и трех его сообщников, Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши, подозревают в обмане людей, которые жертвовали деньги на строительство стены на южной границе Соединённых Штатов под названием «Мы строим стену». По данным следствие, этом привело к сбору более 25 миллионов долларов. За такое правонарушение экс-помощнику американского лидера грозит до 20 лет тюрьмы.