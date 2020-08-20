Белорусская оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа Фото: REUTERS

Координационный совет белорусской оппозиции призвала военные и силовые структуры перейти на сторону народа, опубликовав видеоролик с обещаниями к силовикам.

«Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ», - говорит в обращении член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Кроме того, в обращении Колесникова рассказывает о том, что произойдет, в случае если силовики перейдут на сторону народа. По ее словам, им будет гарантирована «отмена долгов за образование, отмена контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ».

Совет также отмечает гарантию жилья и материальной поддержки «всем, кто откажется выполнять преступный приказ». Колесников заявила, что на этой основе будут «строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах».

Ранее в Министерства внутренних дел Белоруссии ответили на призыв оппозиционеров встать на их сторону. В ведомстве отказались присоединиться к «колоннам протестующих». По словам пресс-секретаря министерства, некоторые перешли на сторону оппозиции из-за подогретого в интернете порицания.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. В первые дни ОМОН преследовал протестующих в том числе во дворах домов. После этого по улицам белорусских городов выстроились «живые цепи» солидарности, которые призывали милиционеров остановить насилие и присоединиться к требованиям оппозиции