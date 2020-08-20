В Госдуме предложили запретить наушники и громкие разговоры

В Госдуме предложили запретить громкие разговоры и музыку в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме задумались, насколько комфортно пассажиры чувствуют себя по соседству с тем, кто громко болтает или, закрыв уши наушниками, не слышит ничего вокруг. Решили, что данное соседство по меньшей мере, раздражает. И решили исправить ситуацию – депутат Виталий Милонов обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху с предложением запретить использовать в общественном транспорте звуковые устройства, включая наушники-вкладыши, а еще громкие разговоры.

Парламентарий отметил, что властям стоит уделять больше внимания созданию комфорта в общественном транспорте. Для этого целесообразно позаимствовать зарубежный опыт: например, в Японии уже действует запрет на громкие разговоры во время поездки, а еще табу наложено на телефоны и планшеты.

- Посторонние шумы, болтовня, громкие звуки гаджетов и прочее создают дополнительную психологическую нагрузку на пассажиров, измотанных длинным рабочим днём, - отметил парламентарий.

Он просит рассмотреть возможность введения новых правил пользования городским транспортом. Это позволит не только создать психологический комфорт пассажиров, но и повысит «взаимную культуру общения наших соотечественников».

Комментируя инициативу, клинический психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с NEWS.ru отметил, что фоновый шум действует раздражающе на нервную систему. Человеку необходимо какое-то время находиться в тишине.

- Особенно сложно приходится людям с музыкальным слухом. Они воспринимают звуки острее. Не менее остро к громким разговорам и музыке относятся и те, кто целят личное пространство, - заключил психолог.