Премьер Белоруссии: независимость республики не подвергается сомнению российским руководством

Премьер-министр Белоруссии: независимость республики не подвергается сомнению российским руководством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Независимость Белоруссии не подвергается сомнению ни белорусским, ни российским руководством. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роман Головченко, и заявил о равноправии в Союзном государстве и ЕАЭС

«Говорить о доминировании РФ в Союзном государстве или ЕАЭС неверно, это равноправные стороны. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС, и СНГ — это равноправные объединения суверенных государств.», - сказал глава белорусского правительства.

Головченко также сообщил, что отказаться от сотрудничества с Москвой на фоне мировой войны за рынки Минск не может что, а на воссоздание полноценной границы Белоруссии с России потребовалось бы порядка 1 миллиард рублей и от трех до пяти лет

Напомним, после президентских выборов президент России Владимир Путин уже ни раз проводил телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых российский лидер подчеркнул, что Москва придерживается принципов невмешательства во внутренние дела соседний республики.