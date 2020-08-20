Эксперты объяснили, кто пойдет на курсы по переобучению

На переобучение россиян выделили почти 3 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство выделило 2,99 млрд рублей на организацию обучения тех, кто потерял работу в пандемию.

Эксперты уверены, что наиболее востребованы курсы будут у тех, кто до коронавируса трудился в сфере туризма, услуг и развлечений, а также гостиничного бизнеса.

- Эти отрасли максимально пострадали в период самоизоляции. Из-за нехватки помощи собственники сокращали штат или отправляли людей в неоплачиваемый отпуск. В итоге многие остались без какого-либо дохода и вынуждены сейчас искать работу, говорит RT старший бизнес-партнёр по управлению персоналом «БКС Премьер» Елена Доронина.

Директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина отмечает, что в программе переобучения важно предложить людям нужные и востребованные на рынке специальности.

Известно, что упор будет делаться на сферу ЖКХ, строительства и в агропромышленного сектора.

- Например, женщины смогут освоить профессию медработника или воспитателя детского сада. Это поможет не только сократить безработицу, но и ликвидировать нехватку персонала по тем или иным направлениям, - поясняет Федулина.