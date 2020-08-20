Росавиация открыла для полетов за границу еще три города Фото: Иван ВИСЛОВ

С четверга, 20 августа, российские и иностранные авиакомпании могут начинать свои полеты еще из трех российских городов. По решению правительства России отправиться за рубеж теперь можно из Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом сообщила Росавиация.

«Полёты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы.

Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств 1 августа. Первые самолеты за границу полетели из Москвы. Сейчас из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону можно отправиться в Лондон и Стамбул. Также возможны полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет.

Позже, с 10 августа возобновились авиаперелеты в турецкие Бодрум, Даламан, Анталью, а с 15 августа можно отправиться в Швейцарию.