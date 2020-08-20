В Минстрое рассказали о подготовке к отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минстрое рассказали, как в стране готовятся к началу отопительного сезона. Срывов и сбоев не ожидается, уверены в ведомстве. Подготовка идет по плану, а в некоторые регионах тепло уже пришло в дома жителей.

В Вологодской области уже заявили о намерении начать отопительный сезон раньше срока. Тепло придет в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Глава управления Роспотребнадзора региона уверена, что это позволит избежать переохлаждений и, как следствие, развитие ОРВИ.

А вот в отдельных регионах Якутии отопительный сезон уже стартовал с 8 августа. В Чукотском автономном округе тепло в дом начнут подавать в начале следующей недели. В Мурманской области все подготовительные работы обещают завершить к 1 сентября.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону в стране будут проверены более 350 тысяч многоэтажек. Это примерно треть всех многоквартирных домов в России.

Планируется заменить более 5,25 тысячи км тепловых, 11,02 тысячи км водопроводных и 2,59 тысячи км канализационных сетей, пишет «Российская газета».

Отмечают и проблемы, которые принес коронавирус. С приходом пандемии собираемость по платежкам упала с 96 процентов почти до 80 процентов. К лету ситуация чуть выровнялась, но пока еще не вернулась на прежний уровень.

В итоге коммунальные организации должны поставщикам ресурсов миллионы рублей. Общая задолженность в ЖКХ составляет около 1,3 трлн рублей и размер долга не сокращается.