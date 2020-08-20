Состояние Алексея Навального врачи оценивают как стабильно тяжёлое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние Алексея Навального на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области.

«Его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое», - заявили в ведомстве, где отметили тактика лечения и обследования согласована в ходе телемедицинских консультаций с ведущими федеральными центрами

На данный момент Навальный находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ранее врачи определили тяжесть состояния по шкале комы Глазго. Специалисты опередили этот показатель на уровне 5 баллов - одно из критических значений. Согласно шкале Глазго, глубокую кому обозначают 4-5 баллов, тогда как 15 баллов говорит о ясном сознании.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, ранее рассказывая о ходе лечения Навального отметил, что с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. Позже личный врач Навального Анастасия Васильева подтвердила, что омские медики ведут себя адекватно, и «делают все, что могут», потому что они тоже за то, чтобы их пациента стало лучше.

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