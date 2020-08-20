РФПИ рассказал, когда опубликуют результаты испытаний российской вакцины Фото: Мария ЛЕНЦ

Результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции опубликуют в августе в научных журналах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Результаты клинических испытаний скоро, в августе, мы надеемся, будут опубликованы в ведущих журналах», - сообщил глава РФПИ.

Напомним, о регистрации первой вакцины в мире от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин. Министр здравоохранения Михаил Марушко отметил, что в ходе пришедших ранее испытаний препарат, получивший официальное название «Спутник V», показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении.

Ранее разработчики рассказали о том, что срок годности препарата составляет полгода. В подготовленной инструкции по медицинскому применению «Гам-КОВИД-Вак» описаны побочные действия после вакцинации. Среди них возможные головная боль, озноб, повышение температуры, а также снижение аппетита, тошнота, и аллергические реакции. Об этом говорится в инструкции к препарату.