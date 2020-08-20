В Омск из Москвы приедут специалисты для выбора лечения Алексею Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 21 августа, в Омск из Москвы приедут специалисты из центра им. Пирогова для проведения расширенного консилиума по состоянию Алексея Навального, который на данный момент находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил Минздрав России, где уточнили, что тактика лечения и обследования ранее была согласована в ходе телемедицинских консультаций с ведущими федеральными центрами.

Как писал сайт kp.ru, врачи оцениваю состояния Навального как стабильно тяжелое, а по шкале комы Глазго на уровне 5 баллов - одно из критических значений. Согласно данной шкале, глубокую кому обозначают 4-5 баллов, тогда как 15 баллов говорит о ясном сознании.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, рассказывая о ходе лечения Навального отметил, что с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. По его словам, проведены телеконсультации с центральными клиниками, в которых также считают, что все меры сделаны правило, и врачи продолжают лечение в «адекватном режиме» с постоянным мониторингом и интенсивной терапией, которые будут проходит круглосуточно.

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