"Тем, кто врёт в суде, бывает очень плохо" : Александр Добровинский о новом повороте в деле Ефремова

Это был долгий и нудный день. Время было потрачено даром, - заявил Александр Добровинский

Очередной день слушаний по делу Ефремова 20 августа закончился ровно в 22.00. В Пресненском суде опросили супругу актера и свиделя защиты Александра Кобец. Последний заявил, что за рулём машины Ефремова был не сам актер, а какой-то молодой брюнет. После окончания слушаний адвокат потерпевших Александр Добровинский прокомментировал происходящее.

- Это был долгий и нудный день. Время было потрачено даром. Свидетель не нашел себя на видео, а тем, кто врёт в суде, бывает очень плохо. Завтра нас ждёт новое заседание. Будет опрошен друг свидетеля Кобец и сам Михаил Ефремов. Хотя не знаю, что актер может ещё сказать, кроме своего коронного: "я не помню", - заявил Александр Добровинский.

Адвокат Ефремова проанонсировал на завтра ещё несколько сюрпризов.

- Нам было очень непросто притащить в суд этого свидетеля. Его жизни угрожают, - заявил Эльман Пашаев.