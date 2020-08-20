Макрон сообщил о готовности помочь Алексею Навальному и его семье Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об обеспокоенности по поводу состояния Алексея Навального, который на данный момент находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и подтвердил готовность помочь ему и его семье. Об этом французский лидер сообщил по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель

«Мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался. Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность … Мы с канцлером обсудили это и, очевидно, готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким, по части медицины, убежища и защиты», - сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы стали известны все обстоятельства произошедшего, и добавил, что он вместе с немецким канцлером «продолжат очень пристально следить» за ситуацией и расследованием.

Как писал сайт kp.ru, Меркель также сообщила, что случай с отравлением Навального должен быть полноценно и открыто расследован, и заявил о готовности предоставить возможность для транспортировки в клинику Германии. Однако медики предупредили об опасности транспортировки пациента, который находится в коме.

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