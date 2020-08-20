Онищенко уверен, что второй волны коронавируса в России не будет

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко убежден, что второй волны коронавируса в нашей стране не будет. Он призвал россиян не паниковать, но ответственно отнестись к вакцинации, потому что в новом сезоне возможна активизация как коронавирусной инфекции, так и гриппа.

Геннадий Онищенко отметил, что вскоре в прессе появится множество публикаций с мнениями британских и других западных ученых, в которых станут призывать отказаться от прививок против COVID-19, однако такие статьи, по мнению депутата, будут носить сугубо характер с политическим подтекстом.

«Мы сегодня вакцинозависимая популяция, поэтому давайте верить нашей вакцине и нашим специалистам. Вакцинация — это обычный, но очень ответственный период», - приводит его слова ФАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса стала первой официально зарегистрированной. Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, который прошел испытания и готов к массовому применению.

Ранее директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов в программе «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» сказал, что первая волна коронавируса еще не закончилась. Он также дал советы, что нужно делать и как себя вести, чтобы не заразиться.

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