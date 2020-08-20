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Коронавирус Covid-19

Собянин: Если у кого-то из школьников выявится коронавирус, весь класс переведут на «дистанционку»

По данным мэра Москвы, сейчас в столице заражаются COVID-19 от 25 до 30 детей школьного возраста в сутки
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Если один человек из класса заболеет коронавирусом, весь класс уйдет на удаленку

Если один человек из класса заболеет коронавирусом, весь класс уйдет на удаленку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будут действовать в столичных школах, если у кого-то из ребят подтвердится заболевание коронавирусом. В таком случае весь класс временно – на две недели – переведут на дистанционное обучение.

Он отметил, что в случае выявления заболевания COVID-19 тестами у одного из учеников, «естественно, надо принимать меры».

«Переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на «дистанционку», будет зависеть от количества заболеваний», - сказал Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По данным мэра, на сегодняшний день в городе в сутки выявляют 25–30 заразившихся коронавирусом детей школьного возраста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Собянин выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация в Москве позволит открыть школы 1 сентября.

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