Премьер Белоруссии: Ситуация в стране практически нормализовалась

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко убежден, что ситуация в стране вскоре вернется в привычное русло. По его словам, положение уже практически нормализовалось.

«Я уверен, что белорусский народ быстро отторгнет все несвойственные для него черты. И мы в самое ближайшее время вернемся – да уже вернулись практически в ту ситуацию, – к которой мы привыкли: спокойная безопасная комфортная жизнь для каждого гражданина нашей страны», - сказал глава белорусского правительства в эфире телеканала ОНТ.

Роман Головченко добавил, что, по его мнению, «это просто неотвратимо».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей. С вечера того воскресенья в стране не стихают массовые протесты, в первые дни протестных акций были задержаны порядка 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения.

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