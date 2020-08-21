Россия потребовала провести экстренную встречу СБ ООН из-за заявлений США по Ирану

Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ирану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская делегация в ООН потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности Организации, чтобы обсудить обращение Соединенных Штатов о возвращении санкций против Ирана.

Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он уточнил, что заседание Совбеза должно быть открытым, и провести его предлагается в пятницу, 21 августа.

«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», - приводит слова Дмитрия Полянского ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что после того, как Совбез ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что посетит штаб-квартиру Всемирной организации в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединенные Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана».

Помпео также пригрозил России и Китаю санкциями, если Москва и Пекин откажутся соблюдать ограничения в отношении Тегерана.