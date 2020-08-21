Лавров: Борьба с Россией «на всех фронтах» стала смыслом существования НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Смыслом существования Североатлантического альянса снова, как во времена «холодной войны», стало противостояние с нашей страной, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас прямо как во времена холодной войны борьба с Россией на всех фронтах, включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса», - сказал он в интервью газете «Труд».

Глава российского МИД напомнил, что «НАТО развернула широкую активность на восточном фланге, вблизи наших границ», проводит военные учения, совершенствует свою военную инфраструктуру.

«Альянс продолжает расширять зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой «зонтик» под лозунгом защиты их от России», - отметил Сергей Лавров.

Между тем, наша страна, как подчеркнул министр, «уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск», однако Альянс при этом «не демонстрирует готовности к аналогичным шагам».

Сергей Лавров также отметил, что НАТО, как заявляют представители военно-политического блока, в отношениях с Россией придерживается линии «сдерживание и диалог», но на самом деле «реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет».