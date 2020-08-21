Экс-помощница Байдена, обвинившая его в домогательствах, обвинила демократов в «потворстве»

Джо Байден считается выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии Фото: REUTERS

Бывшая помощница Джозефа Байдена, которая обвинила его в сексуальных домогательствах, заявила, что Демократическая партия проигнорировала произошедшее с ней, выдвинув этого политика кандидатом в президенты США.

По словам Тары Рид, «некоторые из представителей элиты демократов, а также связанные с партией могущественные люди» сами причастны к преступлениям сексуального характера, поэтому и закрывают глаза на ее заявления о Байдене.

«Меня глубоко беспокоит коллективное отрицание этого и манипулирование пострадавшими», - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Рид добавила, что Национальный комитет демпартии тоже несет часть ответственности, раз «не просто игнорирует происходящее, но и участвует в этом, потворствуя виновным».

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывшая сотрудница американского сената поделилась с журналистами воспоминаниями почти тридцатилетней давности. Женщина утверждает, что примерно 30 лет назад, когда она работала помощницей тогда еще сенатора от штата Делавэр Джо Байдена, тот позволил себе к ней приставать. Позже Рид обвинила Байдена не только в домогательствах, но и в изнасиловании.

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