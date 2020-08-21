Лавров: Украине «пора перестать морочить всем голову»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Украины прекратить «морочить всем голову», придумывая поводы не выполнять взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.

Он напомнил, что все участники нормандского саммита в Париже 9 декабря прошлого года, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, «единодушно поддержали договоренность о необходимости согласования между Киевом, Донецком и Луганском всех правовых аспектов особого статуса Донбасса в строгом соответствии с положениями минского Комплекса мер».

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», - сказал Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Киев отменил местные выборы 25 октября в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

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На саммите четверки «нормандского формата» не приняли кардинальных решений. Но по отдельным нюансам есть повод для оптимизма (подробности).

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Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские договоренности были подписаны несколько лет назад - сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске (подробности).