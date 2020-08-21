Мексика получит от России 2000 доз вакцины от коронавируса

Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса для испытаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард объявил, что его страна примет участие в третьем этапе клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и для этих целей получит от России не менее двух тысяч доз, передает газета El Universal.

По словам глава мексиканского МИД, представители Мехико «уже некоторое время» вели переговоры с Москвой, и «вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины», чтобы «начать испытывать ее здесь».

Марсело Эбрард добавил, что он считает это «очень хорошей новостью». Ожидается, что исследования начнутся уже в сентябре.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне он сообщил о своей встрече с послом России в Мехико Виктором Коронелли, на которой мексиканский министр сказал, что его страна заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить разработанную в России вакцину от коронавируса.