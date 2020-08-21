Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 3,5 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии в четверг, 20 августа, превысило три с половиной миллиона. За минувшие сутки медики выявили в стране 45323 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 3 501975.

По данным бразильского Минздрава, количество летальных исходов из-за осложнений заболевания COVID-19 на сегодняшний день составляет 112304, за прошлые сутки скончались 1204 больных. Выздоровели примерно 75% всех заболевших – 2653975 человек, активными носителями вируса остаются 736264 пациента, они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, по числу заразившихся коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире после США. Как писал сайт kp.ru, когда число заразившихся коронавирусом в стране с начала пандемии превысило три миллиона, а умерших – 100 тысяч, в Бразилии объявили трехдневный траур по жертвам COVID-19.