WP: Из замороженных средств Мадуро США платят по $100 медикам в Венесуэле

Американцы обещают платить медикам Венесуэлы по $100, что во много раз превышает их среднюю заработную плату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть замороженных на американских счетах активов правительства Венесуэлы власти США собираются направить на борьбу с коронавирусом в Боливарианской республике, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, всего в распоряжении вашингтонской администрации оказалось более 300 миллионов долларов заблокированных средств правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем Штаты не собираются передавать эти деньги объявившему себя «временным президентом» оппозиционеру Хуану Гуаидо.

Вместо этого власти США решили в течение следующих нескольких недель выплатить медикам республики по 100 долларов, что многократно превышает их среднюю зарплату. Уточняется, что такие выплаты в электронном виде получат около 65 тысяч медицинских работников Венесуэлы.