Премьер Белоруссии оценил «щедрость» ЕС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря об обещании Евросоюза выделить на помощь белорусскому народу 53 миллиона евро, сказал, что это «как-то не очень щедро».

При этом он отметил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение Еврокомиссии. И перешел к другим темам.

В частности, Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ высказался о прозвучавшем от представителей оппозиции призыве обустроить полноценную границу с Россией. По его подсчетам, это обойдется примерно в миллиард долларов и займет до пяти лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сказал, что неверно говорить о доминировании нашей страны в Союзном государстве или ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе), потому что «это равноправные объединения суверенных государств», а независимость Белоруссии не подвергается сомнению ни белорусским, ни российским руководством.

Роман Головченко также выразил уверенность в том, что ситуация в республике вскоре вернется в привычное русло.

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