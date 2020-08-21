Генпрокурор США заявил, что будет добиваться смертной казни Царнаева

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр Фото: REUTERS

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр пообещал сделать все от него зависящее, чтобы добиться смертной казни «бостонского террориста» Джохара Царнаева. Об этом глава американского Минюста заявил в интервью агентству Associated Press.

«Мы сделаем все необходимое. Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», - сказал Барр.

Как писал сайт kp.ru, ранее апелляционный суд в США заменил высшую меру наказания для Царнаева-младшего пожизненным заключением, однако обвинение может потребовать пересмотреть дело с другим составом присяжных.

Напомним, в результате двух взрывов на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, более 280 получили ранения. В организации теракта обвинили двух братьев Царнаевых – Джохара и Тамерлана. Старший брат, Тамерлан, Царнаев был убит в перестрелке с полицией в городе Уотертаун (пригород Бостона) 19 апреля.