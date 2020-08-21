Трамп снова заявил, что Байден не сможет на равных работать с «гроссмейстерами» Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Если бывший вице-президент США Джозеф Байден победит на ноябрьских президентских выборах в Соединенных Штатах, у него «будут проблемы», потому что кандидат от демократов не сможет работать на равных с такими гроссмейстерами в политике, как президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

Об этом в очередной раз заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Когда вы имеете дело с Си Цзиньпином, что я делаю постоянно, с президентом Путиным, это как гроссмейстеры, и если ты не отличный гроссмейстер, у тебя будут проблемы», - сказал президент США.

Стоит отметить, что в последнее время Трамп очень часто сравнивает умственные способности будущего соперника на предстоящих выборах с интеллектом своих зарубежных коллег. Например, как писал сайт kp.ru, на днях он заявил, что Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Эрдоган – «шахматисты мирового класса», а «Байден не сможет с ними работать на равных, поскольку даже его лучшие годы в политике не были такими уж замечательными».

Ранее Трамп назвал лидеров России, Китая и Турции «людьми с острым умом», упомянув о «ком-то, про кого нельзя сказать это на 100%». Разумеется, он имел в виду претендующего на Овальный кабинет демократа Байдена.