США выступили против запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН, на котором предполагалось обсудить намерение Соединенных Штатов восстановить санкции в отношении Ирана, скорее всего, в пятницу не состоится: делегация США выступила против этой встречи, сообщил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«После безосновательного утверждения, что они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совбеза для обсуждения ситуации с исполнением резолюции 2231», - написал российский дипломат на своей странице в Twitter.

Дмитрий Полянский добавил, что вызывает сожаление тот факт, что представители США «не только пытаются ввести мир в заблуждение» по поводу своего права начать процесс возобновления антииранских санкций, «но и избегают честного обсуждения этого вопроса».

«Неподобающее поведение для великой страны», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что во время своего посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком Организации Антониу Гутерришем, «чтобы обсудить действия, которые он должен предпринять после начала процедуры восстановления санкций».