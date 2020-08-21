Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу

В «красной зоне» остались 12 регионов России Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с распространением коронавируса в целом по России стабилизируется, однако все еще есть регионы, где положение все еще оставляет желать лучшего.

По данным на утро 21 августа число российских регионов, которые остаются в так называемой «красной зоне» по распространению заболевания COVID-19 сократилось до двенадцати. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», - перечислил он в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что за прошедший месяц из «красной зоны» вышли Коми, Оренбургская область и Севастополь.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о новой российской вакцине от коронавируса: кому будут делать прививки, какие есть противопоказания и когда начнется массовая прививочная кампания по всей стране.

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