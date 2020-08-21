Трамп заявил, что собирается сделать прививку от коронавируса

Трамп сообщил, что американские ученые завершают третью фазу испытаний вакцины Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам свое желание одним их первых получить вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате, который разрабатывают американские ученые. В США несколько прототипов вакцин, но ни один не одобрен.

Трамп уточнил, что получит прививку, когда ученые докажут безопасность и эффективность препарата - страха перед новой вакциной у него нет.

На вопрос журналиста Fox News, сделал ли бы он прививку, Трамп ответил:

- Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы.

С его слов американские исследователи завершают испытания третьей зоны, так что "хороших новостей" американцам ждать долго не придется.

Ранее в США выразили сомнения в вакцине-конкуренте, ведь российский "Спутник V" зарегистрировали раньше всех в мире. Американские власти тут же поспешили сказать, что для них самих важнее не скорость исследования, а конечный результат.