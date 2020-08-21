Найден способ снизить траты на отопление на 15 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты нашли способ снизить траты на отопление на 15 процентов. Для этого придется модернизировать всю систему в домах 1970-1980-х годов постройки, а еще установить циркуляционные насосы.

Они позволят равномерно отапливать верхние и нижние этажи и регулировать температуру в зависимости от погодных условий. Сегодня часто случается, что подача тепла осуществляется лучше с той стороны, где расположен розлив. Модернизация системы не только улучшит качество ресурса, но и позволит избежать размаживаний в холодное время года.

Соответствующее предложение Союз потребителей направил в Минстрой.

В письмо отмечается, что ежегодно в Союзе получают массу жалоб от потребителей со всей страны.

- Основная причина — потери тепла в изношенных сетях, отсутствии какой-либо автоматики. Жильцы не имеют возможность повлиять на цену и качество теплоснабжения, - рассказал «Известиям» председатель СПРФ Петр Шелищ.

Стоимость усовершенствования системы составит примерно 400 тысяч рублей на каждый дом, но найти средства предстоит самим жильцам. Трудность заключается в том, что данные изменения в системе требуют ряда длительных согласований с ведомствами.

- Существенно облегчить процесс могло бы утверждение Минстроем разрешительной процедуры и типовых проектов модернизации тепловых пунктов — по сложности, срокам и стоимости, доступной для обычных людей, - говорится в обращении СПРФ в Министерство строительства и ЖКХ.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, какие льготы имеют россияне, собирающиеся выходить на пенсию. Большая часть привилегий для пенсионеров устанавливается местными властями, отметила парламентарий в беседе с ФАН.

Одной из компенсаций является частичное или полное возмещение трат на услуги ЖКХ.