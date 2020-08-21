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Медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы забрать Алексея Навального

Об этом сообщают немецкие издания, но представители блогера такую информацию пока не прокомментировали
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
Комментарии (8)Комментарии (8)
Алексея Навального хотят перевезти в немецкую клинику

Алексея Навального хотят перевезти в немецкую клинику

Фото: Александр ГЛУЗ

Из Германии в российский город Омск вылетел специально оборудованный медицинский самолет, чтобы забрать Алексея Навального.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей Фонда Cinema For Peace.

- Самолет в воздухе, - подтвердил Яка Бизилж, директор фонда.- Так что мы сможем доставить его прямо в Берлин.

Ожидается, если получат добро на транспортировку пациента, Навальный будет к полудню 21 августа уже в немецкой клинике. Запрос на помощь в лечении в Германии отправили сторонники блогера.

На борту специального самолета медики и спасатели из Баварии.

Алексей Навальный находится в реанимации в состоянии комы второй степени. У него диагностировано отравление. Для того, чтобы оценить, можно ли перевозить пациента, в Омск прибыли врачи из Москвы. По данным главы омской больницы, комиссия посчитала, что пациент нестабилен и его перевод в другую больницу сопряжен с рисками.

Алексей Навальный попал в реанимацию