Эксперты рассказали, как мошенники наживаются на замене счетчиков на воду

Специалисты предостерегли от замены счетчиков на воду. Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВА

Часто жильцы многоквартирных домов находят в своих почтовых ящиках листовки, напоминающие официальные извещения, о необходимости замены водопроводных счетчиков.

Такие документы не несут в себе никаких обязательств, напоминают эксперты, но часто люди принимают их, как руководство к действию.

В разговоре с «Известиями» председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин, объяснил, почему потребители клюют на данные уловки.

- Это распространенный вид мошенничества. Страдают в первую очередь слабо защищенные слои населения - это пожилые люди и юридически неграмотные граждане. Мошенник навязывают им кучу ненужных дорогих услуг, часто вместе со счетчиком меняются трубы и газовые счетчики, - говорит Крохин.

Собственник квартиры вправе отказаться от таких услуг, но многие не знают о своих правах.

Люди привыкли оплачивать счета за коммуналку ежемесячно и какие-то дополнительные траты не вызывают вопросов. Именно этим пользуются мошенники.

Если в квартиру пришли представители той или иной организации и говорят о проверке, то нужно обязательно заглянуть в документы.

- Там будет прописано, что за работы и в какие сроки их нужно осуществить, - говорит исполнительный директор Национального центра «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. – Но люди часто теряются и не проверяют бумаги.

Власти пытаются бороться с проблемой, например, на платежках в Москве указывается следующий срок проверки. Но и об этом знает далеко не каждый собственник жилья.

Решением проблемы могла бы стать полная отмена поверок, как это было сделано с электроэнергетикой.

- Схема работы по счетчикам довольно проста, а потому и привлекает мошенников. Условный «проверяющий» берет у потребителя 700 рублей и выдает справку, что все проверено. Таких может быть десятки в день, - заметил член Общественного совета при Минстрое России Алексей Макрушин.

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